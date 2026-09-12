به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نبی اله شمسی‌فر گفت: پوشش جاده‌ای شبکه ارتباطی استان بر اساس پایش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بیش از ۹۵ درصد رسیده است و تلاش می‌شود نقاط دارای ضعف استان هم با اجرای طرح‌های جدید به حداقل برسد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان بیان کرد: حدود پنج درصد باقی‌مانده هم به علت مسائلی از جمله شرایط جغرافیایی و اقتصادی، دارای نقاطی با ضعف پوشش است.

وی افزود: یکی از مشکلات مربوط به پوشش جاده‌ای، آزادراه خرم‌آباد - اراک است که به علت اینکه تعهدات اپراتورها در این مسیر به‌صورت کیلومتری تعریف شده و مراحل تکمیل و اعلام رسمی پوشش نیز باید مطابق تعهدات انجام شود بخشی از مسیر همچنان در حال تکمیل است.

شمسی‌فر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ۹۰ درصد این مسیر تحت پوشش قرار دارد و پیش از این داخل تونل پونه به طول حدود ۶ کیلومتر نیز پوشش کامل ایجاد شده بود و پوشش نسل چهارم (۴G) در داخل تونل وجود داشت که برخی آسیب‌ها و اختلالات ایجادشده در جریان جنگ تحمیلی بخشی از پوشش مسیر دچار مشکل شده است.

وی گفت: ممکن است در یک مسیر نقطه‌ای به طول کمتر از ۱۰۰ یا چند متر به علت شرایط خاص جغرافیایی امکان پوشش مطلوب نداشته باشد و ساخت سایت جدید برای چنین فاصله کوتاهی از نظر اقتصادی توجیه ندارد.

شمسی‌فر افزود: ساخت هر سایت تلفن همراه بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد و ایجاد سایت‌های متعدد در فاصله‌های بسیار کوتاه با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی، فعلأ در دستور کار قرار ندارد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: نقاط دارای ضعف پوشش در جاده‌های استان به شکل پراکنده در مسیرهای مختلف وجود دارند و تلاش می‌شود در صورت فراهم شدن توجیه فنی و اقتصادی، این نقاط هم برطرف شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های چهارخطه در استان گفت: تلاش می‌شود مسیرهای چهارخطه‌ای که در حال اجرا یا بهره‌برداری هستند هم از پوشش ارتباطی مناسب برخوردار شوند.

شمسی‌فر افزود: برای پوشش برخی مسیرهای جدید ممکن است نیاز به جابه جایی سایت‌های موجود یا ساخت سایت جدید باشد که اجرای این اقدامات به زمان نیاز دارد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان با اشاره به وضعیت پوشش ارتباطی در شهرهای استان گفت: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کامل پوشش در مناطق شهری، مخالفت برخی افراد و معارضان با ساخت سایت‌های مخابراتی است.

شمسی‌فر با اشاره به وضعیت فناوری‌های ارتباطی در استان گفت: پوشش نسل چهارم تلفن همراه (۴G) در لرستان حدود ۹۷ درصد است و تلاش می‌شود نقاط باقی‌مانده هم تحت پوشش قرار گیرند.

وی از توسعه نسل پنجم ارتباطی در استان خبر داد و افزود: ۱۱ سایت مربوط به فناوری‌های جدید در برنامه توسعه قرار دارد و پنج سایت نسل پنج هم تا پایان سال در شهرهای استان راه‌اندازی خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: بخشی از این سایت‌های نسل پنج در خرم‌آباد و بروجرد پیش‌بینی شده است و توسعه این فناوری در سایر مناطق شهری هم متناسب با زیرساخت‌ها و نیاز منطقه دنبال خواهد شد.

شمسی فر افزود: شبکه ارتباطی استان به‌صورت مستمر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش می‌شود و منطقه جنوب غرب این سازمان، لرستان را هم تحت پوشش دارد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی برای دانشجویان خبر داد و گفت: در حوزه اتصال منازل به شبکه فیبر نوری، تفاهمنامه ای با دانشگاه آزاد اسلامی لرستان امضاء شده است.