بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۱ شهریور ۱۴۰۵)، تغییر قابل توجهی در قیمت‌ها نداشت؛ نرخ میلگرد و تیرآهن در محدوده روز‌های گذشته قرار دارد و قیمت سیمان نیز ثابت است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد امروز ۲۱ شهریور در محدوده ۸۱ تا ۹۴ هزار تومان، تیرآهن در محدوده ۷۷ تا ۱۰۶ هزار تومان و سیمان پاکتی عمده در محدوده ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان قرار دارد.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۸۶ هزار و ۳۶۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفربناب ۸۵ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور ۸۱ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شود.

براساس این گزارش؛ میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۸۷ هزار و ۳۶۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن ۹۴ هزار و ۹۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۸۶ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۸۶ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۸ A۳ نورد گرم سمنان ۸۶ هزار و ۸۲۰ تومان به فروش می‌رسد.

امروز (۲۱ شهریور)، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۰۴ هزار و ۵۸۰ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۰۶ هزار و ۴۰۰ تومان، تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان و تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

در بازار سیمان نیز قیمت‌ها مانند روز‌های گذشته بدون تغییر قابل توجه باقی مانده است. سیمان پاکتی تهران تیپ ۲ عمده ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد.