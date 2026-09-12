به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات فوتسال دانش آموزی جام قائدشهید امت با حضور ۲۰ تیم از مقطع ابتدائی شهرستان چهاربرج برگزار شد.

لطفعلی محرابی رئیس اموزش وپرورش در مراسم اختتامیه این مسابقات گفت: هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی دانش اموزان با ایثارگری‌های شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وقائد شهید امت وهمچنین پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان بود که در آستانه سال تحصیلی جدید با روحیه بالا وارد سال تحصیلی جدید شوند.

اسماعیلی کارشناس ورزشی اداره اموزش وپرورش هم گفت: این مسابقات طی دو ماه وبا حضور ۲۰ تیم برگزار شد ودر نهایت تیم‌های شهید بهروزی روستای فسندوز و دبستان شهید چمران به دیدار نهایی راه یافتند ودر تیم شهید چمران توانست با نتیجه ۶ بر ۲ بر حریف خود غلبه کند وپس از ۶۰ بازی جام قهرمانی را بالای سر برد.

قهرمان این مسابقات به باز‌یهای دانش آموزی مدار استان راه یافت.

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