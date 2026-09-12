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پایشگری، تسهیلگری و کنشگری سه محور اصلی عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور در شرایط جنگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آغاز دومین نشست سراسری هماندیشی تجارت خارجی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت استفاده بیشتر استانها از ظرفیتهای موجود برای حفظ و توسعه صادرات تأکید کرد.
محمدعلی دهقاندهنوی گفت: سال سختی در حوزه تجارت خارجی کشور رقم خورده و اتفاقات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، فعالیت در این حوزه را دشوار کرده است، اما این شرایط به معنای ناامیدی و توقف نیست.
وی، بخش خصوصی را در این شرایط همچنان در میدان حاضر دانست و افزود: بخش خصوصی تلاش میکند و برای ادامه فعالیت و توسعه تجارت خارجی کشور میجنگد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نخستین محور اصلی عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور را پایشگری بیان وتاکید کرد: در شرایط جنگی مشخص شود چه کاری ضروری و چه اقدامی مهم است و چه راهکارهایی میتوان برای استمرار صادرات ارائه کرد.
دهقاندهنوی تاکید کرد: پایش از بنگاههای صادراتی آغاز شود و مرزها و استانهای مرزی را نیز دربرگیرد تا گلوگاههای تجارت بهموقع شناسایی شود؛ بهویژه در پایانههای مرزی، مسیرهای لجستیکی و گمرکات که هرگونه اختلال در آنها میتواند جریان صادرات کالا را با مشکل مواجه کند.
وی تسهیلگری را دومین محور عملکرد تجارت خارجی دانست و گفت: هر جا با بخش خصوصی گفتوگو داریم، متوجه میشویم به صورت قابل توجهی در کار آنها با مقرراتی که خودمان گذاشتهایم گره ایجاد شده که از دستاندازهای ایجادشده گلایهمند هستند.
معاون وزیر صمت افزود: بخش قابل توجهی از جلسات به جای اینکه به توسعه تجارت اختصاص پیدا کند، صرف شنیدن مشکلات بخش خصوصی ناشی از بروکراسی میشود؛ در حالی که ضرورت دارد در این جلسات به توسعه صادرات برسیم و تولیدکننده نباید درگیر مسائل اولیه و موانع اداری باشد.
دهقاندهنوی، شناسایی مشکلات، تعیین مرجع رفع آنها و ارائه راهنمایی و مشاوره به بخش خصوصی را از الزامات تسهیلگری و کنشگری را سومین ماموریت تجارت خارجی دانست و گفت: در دولت چهاردهم به استانها اختیاراتی داده و بخشی از امور تفویض شده است؛ بنابراین لازم است بررسی شود از این فرصت برای توسعه صادرات چه استفادهای شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: در شرایطی که تجارت خارجی کشور با محدودیتهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی مواجه است، فعال شدن ظرفیتهای داخلی و استفاده مؤثر از اختیارات استانها میتواند به حفظ جریان تجارت و تقویت صادرات کمک کند.
دهقاندهنوی، پیش از این نیز بر کاهش موانع داخلی و هزینههای تجارت تأکید کرده و رفع گلوگاههای تجاری و تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت استانها را از مسیرهای تسهیل تجارت دانسته است. در یکی از نشستهای اخیر نیز از تفویض برخی اختیارات به استانها برای رفع موانع تجارت سخن گفته بود.
دومین نشست سراسری هماندیشی تجارت خارجی کشور با حضور معاونان توسعه تجارت خارجی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور، مسئولان و فعالان اقتصادی به منظور بهره گیری از توانمندیهای صادراتی استانها، به مدت دو روز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار میشود.
در این رویداد دو روزه مهمترین مسائل، چالشها و راهکارهای مربوط با تجارت خارجی کشور با تمرکز بر ظرفیتهای استانها بررسی میشود.
همچنین برگزاری سه پنل تخصصی از برنامههای این نشست است که در آن موضوعات مربوط به قوانین و مقررات تجارت خارجی، رویدادهای تجاری و توسعه بازارهای هدف صادراتی و خدمات تجاری با حضورمحمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، جمعی از مسئولان حوزه تجارت خارجی و معاونان توسعه تجارت خارجی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور بررسی خواهد شد.
نخستین دوره نشست سراسری هماندیشی تجارت خارجی کشور سال گذشته به میزبانی استان یزد برگزار شد و دومین دوره آن در اصفهان در حال برگزاری است.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان