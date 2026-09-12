دولت پاکستان برای پنجمین روز متوالی قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و نرخ هر لیتر بنزین و گازوئیل را بار دیگر بالا برد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «اکسپرس نیوز»، بر اساس اطلاعیه بخش نفت وزارت انرژی پاکستان، قیمت هر لیتر بنزین با افزایش ۵.۰۲ روپیه‌ای به ۳۷۵.۸۲ روپیه (معادل تقریبی ۳۰۰ هزار تومان) و قیمت هر لیتر گازوئیل پرسرعت با افزایش ۵.۲۸ روپیه‌ای به ۴۰۳.۳۲ روپیه رسید.

با افزایش جدید قیمت گازوئیل در پاکستان برای نخستین بار از مرز ۴۰۰ روپیه در هر لیتر عبور کرده است.

این پنجمین افزایش پیاپی قیمت بنزین در پاکستان طی پنج روز اخیر است. در این مدت، قیمت بنزین ابتدا ۱۲ روپیه، سپس ۵ روپیه و در مرحله سوم ۳.۴۰ روپیه افزایش یافت و روز گذشته نیز ۳.۰۵ روپیه دیگر به نرخ آن افزوده شد. با افزایش امروز قیمت هر لیتر بنزین در مجموع طی این دوره بیش از ۲۸ روپیه افزایش یافته است.

قیمت گازوئیل نیز در روز‌های اخیر به طور مستمر افزایش یافته و نرخ آن با افزایش امروز از ۴۰۰ روپیه عبور کرده است.

بر اساس اطلاعیه بخش نفت وزارت انرژی پاکستان، سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز پاکستان (اوگرا) قیمت‌های جدید را بر اساس سازوکار تعیین شده از سوی دولت محاسبه کرده است. نرخ‌های جدید از ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ به مدت سه روز اجرایی خواهد بود.

افزایش مستمر قیمت سوخت در حالی ادامه دارد که گرانی فرآورده‌های نفتی در هفته‌های اخیر به یکی از عوامل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و فشار بر هزینه‌های زندگی در پاکستان تبدیل شده و اعتراضات و نارضایتی‌هایی را نیز به دنبال داشته است.