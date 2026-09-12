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مدیرکل هواشناسی استان البرز از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در پی ورود و گذر موج ناپایدار از منطقه البرز مرکزی و پیشبینی وزش باد شدید، گردوخاک و رگبار ساعتی باران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، «کامران حقی آبی» گفت: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی، گذر موج ناپایدار از منطقه البرز مرکزی موجب وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ در نقاط مختلف استان خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این سامانه جوی از عصر امروز شنبه تا صبح دوشنبه هفته جاری در منطقه فعال خواهد بود، افزود: بالا آمدن موقت آب رودخانهها و مسیلهای فصلی، آبگرفتگی موقت معابر، آسیب به سازههای موقت و سست، شکستن شاخه درختان بر اثر باد شدید و همچنین خیزش گردوخاک از مخاطرات احتمالی این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی البرز بر رعایت نکات ایمنی تاکید کرد و گفت: شهروندان و مسافران از توقف و برپایی چادر در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و در سفرهای برونشهری جوانب احتیاط را رعایت کنند.
حقی آبی همچنین خواستار استحکامبخشی به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و داربستهای ساختمانی شد و یادآور شد: خودداری از توقف خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره و نیز رعایت احتیاط کامل در فعالیتهای کوهنوردی ضروری است.