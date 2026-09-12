کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به نفوذ و فعالیت سامانه بارشی به جو استان، احتمال بارش‌های رگباری، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و بارش تگرگ در نواحی مستعد دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح نارنجی به خصوص برای نواحی جنوبی استان و زرد برای سایر نواحی صادر شده است افزود: این شرایط جوی و ناپایداری تا روز دوشنبه در این مناطق حاکم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احتمال تشدید ناپایداری جوی روز یکشنبه وجود دارد اظهار کرد: در صورت بروز این وضعیت، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر خواهد شد بنابراین مردم و مسافران از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها و کشاورزان از محلول و سم پاشی باغها خودداری کنند و دستگاه‌های خدماتی و امدادی برای شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: این شرایط جوی همچنین موجب غرش آذرخش، وزش باد شدید موقتی، جاری شدن روان آب، گرد و خاک، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، بروز خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها می‌شود.

اصغرزاده با بیان اینکه امروز و فردا تغییرات دمایی محسوسی در استان ایجاد نخواهد شد ادامه داد: از روز دوشنبه دمای هوای استان به صورت نسبی تا سه درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های هواشناسی مهربان و تیکمه داش با ثبت حداقل دمای هفت درجه سانتیگراد خنک‌ترین و میانه، ملکان و تبریز با حداکثر دمای ۳۲ درجه گرمترین شهر‌های استان بودند.