سخنگوی وزارت امور خارجه در بازدید از اماکن آسیب دیده از جنایات آمریکا در لامرد گفت: دولت و دستگاه‌های قضایی کشور، با تأکید بر مستندسازی جنایات صورت‌گرفته در شهرستان لامرد، اعلام کردند که از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی برای طرح موضوع در مجامع بین‌المللی و پیگیری از طریق محاکم داخلی استفاده خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه در بازدید از اماکن آسیب دیده از برخورد موشک‌ دشمن آمریکایی در لامرد گفت: در جریان بررسی تحولات اخیر، تأکید شده است که حملات صورت‌گرفته با استفاده از موشک‌های دارای مهمات خوشه‌ای (سلاح‌های کشتار جمعی) و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی است.

بقایی بیان داشت: بر اساس مستندات موجود، اهداف مورد حمله در شهر لامرد هیچ‌گونه ماهیت نظامی نداشته و این اقدام به‌صورت تعمدی و برای ارزیابی میزان خسارات انسانی در یک منطقه غیرنظامی صورت گرفته است.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اساس ادعای رسانه‌های بین‌المللی و مستندات تحقیقی، شهر لامرد نخستین مکانی بوده که در آن موشک موسوم به «پی‌آر‌ام‌اس» (PRMS) مورد آزمایش قرار گرفته است.

این حملات که در عصر نهم اسفند پارسال رخ داده، منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان ایرانی، از جمله کودکان و نوجوانان شده است که همچنان با آسیب‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

بقایی در پاسخ به پرسش‌ها درباره اقدامات بعدی، اعلام کرد: تأکید شده است که نخستین گام در مسیر مطالبه عدالت، تهیه کیفرخواست و پیگیری موضوع در محاکم داخلی کشور است تا احکام لازم صادر شود. هم‌زمان، دستگاه‌های مسئول اعلام کردند که مستندات مربوط به جنایات انجام‌شده در لامرد در سازمان ملل متحد و سایر مجامع حقوق بشری ثبت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همچنین مقرر شده است که از تمامی توانمندی‌های دیپلماتیک برای طرح این موضوع در سطح بین‌المللی بهره گرفته شود.

وی اعلام کرد: قوه قضاییه نیز شعبه‌های ویژه‌ای را برای پیگیری و طرح دعوا از جانب شهروندان ایرانی که در این جنایت به شهادت رسیده‌اند یا مجروح شده‌اند، اختصاص داده است تا عدالت برای آسیب‌دیدگان در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی محقق شود.