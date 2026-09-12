مراسم اختتامیه طرح ملی «رحله» با تجلیل از بیش از ۷۰ نفر از فرزندان کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد که موفق به حفظ یک تا سه جزء از کلام‌الله مجید شده‌اند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم اختتامیه طرح ملی «رحله» با حضور فرزندان کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و توسعه فعالیت‌های قرآنی برگزار شد.

محسن اسماعیلی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد، در این مراسم با اشاره به اهداف اجرای طرح «رحله» اظهار داشت: موفقیت‌های به‌دست‌آمده در این طرح، گامی ارزشمند در مسیر تحقق منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمینه تربیت حافظان قرآن کریم و همچنین اجرای مطالبات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در حوزه قرآن است.

وی افزود: امروز مفتخریم که بیش از ۷۰ نفر از فرزندان کارکنان خدوم انتظامی استان یزد، در قالب این طرح موفق به حفظ یک، دو و یا سه جزء از کلام‌الله مجید شده‌اند که این موفقیت ارزشمند را به آنان و خانواده‌هایشان تبریک می‌گوییم.

طرح ملی «رحله» با محوریت آموزش حفظ قرآن کریم و با هدف بهره‌گیری هدفمند از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در استان یزد اجرا شد و با استقبال خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی استان همراه بود.

در پایان این مراسم، از حافظان قرآن کریم و دست‌اندرکاران اجرای طرح ملی «رحله» تجلیل شد.