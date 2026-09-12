به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم شالکه در خانه تیم اونیون برلین ۳ - ۱ برنده شد و با ۴ امتیاز به رده هفتم صعود کرد. تیم برلینی با یک امتیاز پانزدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۱ شهریور:

آگزبورگ - بایرلورکوزن

فرایبورگ - مونشن گلادباخ

هوفنهایم - اشتوتگارت

ماینتس - آینتراخت فرانکفورت

بوروسیا دورتموند - پادربورن

اف ث کلن - وردربرمن

* یک شنبه ۲۲ شهریور:

ار بی لایپزیش - هامبورگ

الورزبرگ - بایرن مونیخ

- در جدول تیم‌های ۶ امتیازی آگزبورگ، فرایبورگ، بوروسیا دورتموند و الورزبرگ اول تا چهارم هستند و تیم بایرن مونیخ با ۴ امتیاز ششم است.