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هفته سوم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان با برتری شالکه در خانه اونیون برلین آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم شالکه در خانه تیم اونیون برلین ۳ - ۱ برنده شد و با ۴ امتیاز به رده هفتم صعود کرد. تیم برلینی با یک امتیاز پانزدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۱ شهریور:
آگزبورگ - بایرلورکوزن
فرایبورگ - مونشن گلادباخ
هوفنهایم - اشتوتگارت
ماینتس - آینتراخت فرانکفورت
بوروسیا دورتموند - پادربورن
اف ث کلن - وردربرمن
* یک شنبه ۲۲ شهریور:
ار بی لایپزیش - هامبورگ
الورزبرگ - بایرن مونیخ
- در جدول تیمهای ۶ امتیازی آگزبورگ، فرایبورگ، بوروسیا دورتموند و الورزبرگ اول تا چهارم هستند و تیم بایرن مونیخ با ۴ امتیاز ششم است.