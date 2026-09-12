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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از پهلوگیری یک فروند کشتی حامل ۳۲ هزار تن برنج دانهبلند در بندر امام خمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان اظهار داشت: یک فروند کشتی حامل ۳۲ هزار تن برنج دانهبلند در بندر امام خمینی پهلو گرفته و پس از تخلیه، این محموله مطابق برنامه حمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به استانهای مختلف کشور ارسال خواهد شد.
وی افزود: برنج واردشده در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم در اختیار استانهای مختلف قرار میگیرد و تلاش میشود فرآیند تخلیه و ارسال آن با سرعت انجام شود.
جهان نژادیان با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور در شرایط حساس کنونی تصریح کرد: این کشتی، دومین کشتی حامل کالاهای اساسی است که در این ایام وارد بندر امام خمینی (ره) شده است و پیش از آن نیز یک فروند کشتی حامل گندم در این بندر پهلو گرفته و عملیات تخلیه آن انجام شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان سرعت در تخلیه و ارسال کالاهای اساسی را یکی از الزامات مهم در شرایط کنونی دانست و ادامه داد: تخلیه سریع محمولهها و ارسال بهموقع آنها به استانهای نیازمند، نقش مهمی در استمرار روند تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور دارد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی بندر امام خمینی در تأمین کالاهای اساسی کشور ، بیان کرد: کارکنان ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در کنار سایر دستگاههای اجرایی و مجموعههای مرتبط، آمادگی کامل دارند تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، در مسیر تأمین کالاهای اساسی و خدمت به مردم و کشور انجام وظیفه کنند.
جهان نژادیان اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ورود کشتیهای حامل کالاهای اساسی به کشور بهصورت مستمر در حال انجام است و روند تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ادامه دارد.