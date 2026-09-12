مراسم بزرگداشت جانفدایان سنگر خیابان به یادبود شهیدان جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی‌ نیا در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسمی که برای بزرگداشت شهدای حادثه وکیل آباد در مشهد برگزار شد، شرکت کنندگان بر پایبندی خود در دفاع از کشور تاکید کردند.

شامگاه سه‌ شنبه دهم شهریور ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری در بولوار وکیل‌ آباد مشهد با سرعت بالا منحرف و پس از آن با تجمع‌کنندگان برخورد کرد.

در این حادثه جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی‌ نیا جان باختند و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در خطبه های دیروز نماز جمعه مشهد (جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵) گفت: مقام معظم رهبری فرمان صادر کردند که چهار عزیزی که در این تجمع بر اثر تصادف به شهادت رسیدند، به‌عنوان شهید قلمداد شوند و برای آنان پرونده شهید تشکیل شود.