به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خشایارصنعتی فرماندار بوکان در این مراسم بر «پیوند» و «اراده» مشترک دولت و جامعه مدنی تاکید کرد و گفت: نیت و باور اصلی ما در برگزاری چنین نشست‌هایی، ایجاد و تقویت پیوندی واقعی و سازنده میان حاکمیت و تشکل‌های مردم‌نهاد است. این پیوند، فراتر از یک ارتباط اداری صرف، به معنای هم‌داستانی، هم‌گرایی و گره‌خوردن عمیق با دغدغه‌ها و چالش‌های مردم است. این امر مستلزم آن است که دولت، جامعه مدنی را به‌عنوان یک شریک راهبردی در فرآیند‌های توسعه‌ای تلقی نماید و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و دانش تخصصی خود، در جهت حل مسائل در چارچوب قانون گام بردارند.

صنعتی با اشاره به تجربیات گذشته، افزود: در مسیر تحقق این پیوند، شاهد بوده‌ایم که بخشی از معضلات فرهنگی با همکاری و هم‌افزایی مرتفع گردیده و تلاش شده است امور به شکلی مؤثر به سرانجام برسد. هرچند عمده خدمات ارائه‌شده در حوزه‌های عمرانی بوده است، اما اذعان داریم که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی همچنان از اولویت بالایی برخوردار است و نیازمند توجه ویژه می‌باشد. مسئولیت‌پذیری در قبال چالش‌های کنونی، امری همگانی است و هر یک از ما باید به سهم خود پاسخگو باشیم.

وی اضافه کرد: مفهوم اراده در این گفتمان، به معنای عزم مشترک و همسوی دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد برای تحقق اهداف توسعه‌ای است. این اراده زمانی تجلی می‌یابد که در آن، دولت و مردم در کنار هم، ادای تکلیف کنند. این اراده مشترک، ضامن موفقیت در ارائه خدمات پایدار و تحقق توسعه همه‌جانبه خواهد بود.

فرماندار بوکان با تأکید بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی، خاطرنشان کرد: این امر مستلزم آن است رواداری و پذیرش در سایه حاکمیت قانون به یک هنجار عمومی تبدیل شود.

صنعتی با تشریح مبانی و اهداف برگزاری این نشست، به سابقه چهار ساله دولت و خدمت‌رسانی مدیریت شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در طول دوران مسئولیت، همواره تلاش بر این بوده است که با درک عمیق از مسائل و چالش‌های پیشِ روی شهر، رویکرد‌های مدیریتی به‌گونه‌ای اتخاذ گردد که در راستای منافع عامه و بهبود وضعیت زیست‌محیطی و اجتماعی شهروندان باشد. از این رو، مسائل و مشکلات شهری با دقت و هوشیاری رصد شده و عملکرد مدیریتی نیز بر همین اساس، به‌طور مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است.



در پایان، فرماندار بوکان بر لزوم تداوم برگزاری چنین نشست‌های تخصصی به‌منظور تقویت ارتباطات، تبادل تجربیات، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ترسیم چشم‌انداز مشترک توسعه در بوکان تأکید کرد و جامعه مدنی را سرمایه‌ای ارزشمند در پیشبرد اهداف عالیه نظام و دولت در این شهرستان برشمرد.

در ادامه این همایش، سخنرانانِ برگزیده از میان تشکل‌های مردم‌نهاد به ایراد سخن پرداختند و نکات و موضوعات روز را در دستور کار همایش تشریح کردند و به ارائه دیدگاه‌ها، مطالبات و تجربیات تشکل‌های خود در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و عمرانی پرداختند. طرح دغدغه‌های مردم در قالب گزارش‌های میدانی، ارائه راهکار‌های علمی و عملیاتی برای حل مسائل شهری، تأکید بر ضرورت شفافیت در تعاملات اداری، و درخواست برای تسهیل شرایط فعالیت سمن‌ها از جمله محور‌های اصلی سخنان این سخنرانان بود.

در پایان این نشست، با اهدای تندیس و لوح سپاس، از جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در شهرستان قدردانی و تجلیل به عمل آمد.