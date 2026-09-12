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شبکههای رادیویی صداوسیما در روز شنبه ۲۱ شهریور، با تمرکز بر بررسی واقعههای تاریخی و گرامیداشت روز سینما، برنامههای متنوعی را در دو سبک تحلیلی و طنز برای مخاطبان خود تهیه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ با پخش ویژه برنامه زنده و تصویری «سایه روشن تاریخ»، به بازخوانی وقایع مهم داخلی و بینالمللی میپردازد.
این برنامه که با تهیهکنندگی و نویسندگی یلدا احتشامی تهیه شده، روز شنبه ساعت ۱۶:۰۰ از موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و همچنین از طریق وبسایت رادیو فرهنگ و پایگاه ایرانصدا پخش می شود.
در این قسمت از «سایه روشن تاریخ»، بخش «پشت پرده اکنون» به تحلیل رخداد ۱۱ سپتامبر و سلطهجوییهای آمریکا میپردازد، در حالی که بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، پرونده واگذاری ارتفاعات آرارات به ترکیه در دوره پهلوی اول را بررسی میکند.
همچنین در بخش «آقای خبرنگار»، محمد ساجدی از تجربه خود در گفتوگو با شهید محمدعلی رجایی روایت خواهد کرد.
سایر بخشهای برنامه شامل «معماری قدرت»، «قراردادها»، «نقطههای پنهان»، «مشروطه و روزشمار» و «روزشمار تاریخ» است که به بررسی مفاهیمی، چون رنسانس، جنگ سالامیس و وقایع دوره مشروطه میپردازند.
همچنین ، رادیو صبا نیز به مناسبت روز سینما، برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا» را با موضوع «نقش بازی کردن» روانه آنتن میکند. این برنامه که شنبه ساعت ۱۶:۴۵ از رادیو صبا پخش میشود، با نگاهی طنزآمیز به مرز میان بازیگری حرفهای در سینما و نقشهایی که افراد در زندگی روزمره برای خود ایفا میکنند، میپردازد.
در این قسمت از «بیمارستان صبا» با تهیهکنندگی وحید کمالیزاده، پزشکان و بیماران خیالی در قالب نمایشهای کوتاه، به بررسی انگیزههای روانشناختی افراد در وانمود کردن به بیماری و تفاوتهای رفتاری انسانها در موقعیتهای مختلف میپردازند.
این برنامه با هدف سرگرمی و آموزش، تلاش میکند با نگاهی متفاوت به مفهوم «نقش بازی کردن»، مخاطبان را به اشتراکگذاری تجربیات خود در این زمینه فرا بخواند.