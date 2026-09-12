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از قهرمانان و داوران برتر رشتههای ورزشی در شهرستان بوکان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، از قهرمانان و داوران برتر رشتههای ورزشی در شهرستان بوکان تجلیل شد.
خشایار صنعتی فرماندار بوکان در این آیین که با هدف ارج نهادن به تلاشها، افتخارآفرینیها و خدمات ارزنده این ورزشکاران و داوران برگزار شد،بر ضرورت حمایت همهجانبه مسئولین از نخبگان، قهرمانان و جامعه داوری تأکید کرد.
صنعتی افزود: این عزیزان با درخشش خود در عرصههای ملی و بینالمللی، موجب سربلندی شهرستان بوکان شدهاند و این تجلیل، گام کوچکی در راستای قدردانی از تلاشهای بیوقفه آنان در ارتقای جایگاه ورزشی و علمی منطقه است.
این رویداد، فرصتی مغتنم برای معرفی استعدادهای درخشان و تقدیر از زحمات جامعه داوری در جهت هدایت و توسعه فعالیتهای ورزشی سازنده در سطح شهرستان فراهم آورد.
در پایان با اهدای لوح سپاس و هدایایی از مدالآوران طلای جشنواره بینالمللی سازمان خلاقیت و نوآوری و المپیاد رباتیک و مکاترونیک کشوری و همچنین داوران فعال و برتر رشتههای ورزشی شهرستان، تقدیر به عمل آمدوازمقام شامخ آنان تجلیل گردید.