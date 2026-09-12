پخش زنده
امروز: -
هفته پنجم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری پرگل فیورنتینا مقابل ونتزیا گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم فیورنتینا در خانه تیم ونتزیا ۴ - ۲ برنده شد. فرانکو ماستانتونو در دقایق ۲۹، ۳۰ و ۸۴ و ماتئو پلگرینو ۶۶ برای فلورانسیها گل زدند. تیم فیورنتینا با ۳ امتیاز به رده پانزدهم صعود کرد و تیم ونتزیا بدون امتیاز بیستم (قعرنشین) است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۱ شهریور:
جنوآ - فروزینونه
لاتسیو - میلان
آتالانتا - کالیاری
* یک شنبه ۲۲ شهریور:
لچه - مونزا
ناپولی - بولونیا
ساسولو - یوونتوس
* دوشنبه ۲۳ شهریور:
کومو - پارما
تورینو - رم
اینتر - اودینزه
- در جدول سری آ تیمهای رم، اینتر و لاتسیو با ۹ امتیاز اول تا سوم شدند و تیمهای کومو، میلان و یوونتوس با ۷ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.