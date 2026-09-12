به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم فیورنتینا در خانه تیم ونتزیا ۴ - ۲ برنده شد. فرانکو ماستانتونو در دقایق ۲۹، ۳۰ و ۸۴ و ماتئو پلگرینو ۶۶ برای فلورانسی‌ها گل زدند. تیم فیورنتینا با ۳ امتیاز به رده پانزدهم صعود کرد و تیم ونتزیا بدون امتیاز بیستم (قعرنشین) است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۱ شهریور:

جنوآ - فروزینونه

لاتسیو - میلان

آتالانتا - کالیاری

* یک شنبه ۲۲ شهریور:

لچه - مونزا

ناپولی - بولونیا

ساسولو - یوونتوس

* دوشنبه ۲۳ شهریور:

کومو - پارما

تورینو - رم

اینتر - اودینزه

- در جدول سری آ تیم‌های رم، اینتر و لاتسیو با ۹ امتیاز اول تا سوم شدند و تیم‌های کومو، میلان و یوونتوس با ۷ امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.