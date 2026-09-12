\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\u00a0\n\u00a0\n\u062a\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0641 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u0634\u0631\u0648\u0637 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u067e\u0630\u06cc\u0631\u062f \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0648 \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0641\u0627\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n