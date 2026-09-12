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شهردار شیراز با تأکید بر لزوم پیشگیری از بحرانهای احتمالی ناشی از پدیده النینو، از آمادهباش کامل زیرساختهای شهری و اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی برای مدیریت بارندگیهای پیش رو خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار شیراز با تأکید بر لزوم پیشگیری از بحرانهای احتمالی ناشی از پدیده النینو، از آمادهباش کامل زیرساختهای شهری و اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی برای مدیریت بارندگیهای پیش رو خبر داد.
محمدحسن اسدی با بیان اینکه مدیریت بارشهای سنگین نیازمند اقدام پیشدستانه است، اظهار کرد: شهرداری شیراز همزمان با آغاز فصل بارندگی، با اجرای کانالهای هدایت آب و توسعه مخازن ذخیره آب، اقدامات لازم را برای مقابله با پیامدهای جوی انجام داده است.
وی از شهروندان خواست هرگونه نقص در معابر را برای لکهگیری و آسفالت تا پایان مهرماه به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند.
ال نینو (به اسپانیایی: El Niño) یکی از چرخههای مشهور آب و هوایی جهان است که هر ۲ تا ۷ سال یکبار باعث ایجاد ناهنجاریهای بزرگی در آب و هوای سراسر سیّارهٔ زمین میشود از جمله این ناهنجاریها میتوان به سیلابهای ناگهانی اشاره کرد.
استمرار عملیات عمرانی در کلانشهر شیراز
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به پویایی عمرانی شهر اشاره کرد و گفت: هماکنون یکهزار و ۸۵۰ طرح عمرانی و خدماتی بهصورت همزمان در شیراز در حال اجراست. وی با اشاره به عملیات اجرایی خطوط دو، سه و چهار مترو در کنار خط یک، تصریح کرد که اجرای همزمان چهار خط مترو در شرایط کنونی، دستاورد بزرگی برای مدیریت شهری محسوب میشود.
اسدی همچنین از پیشرفت طرحهای گردشگری همچون آکواریوم بزرگ شهر، تلهکابین و آمفیتئاتر روباز ۵ هزار نفری خبر داد و افزود که تکمیل این طرحها، نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا میکند.
اقدامات حمایتی و محرومیتزدایی
بنا بر این گزارش، مدیریت شهری شیراز علاوه بر مباحث عمرانی، به کاهش فشار اقتصادی بر هموطنان توجه ویژهای دارد. بر همین اساس، ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم کالا (میوه، ترهبار، گوشت و لبنیات)، توزیع ۱۰ هزار بسته نوشتافزار، و مرمت منازل مسکونی کمبرخوردار در مناطق ۱۲گانه از جمله اقداماتی است که از سوی شهرداری پیگیری شده است.
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه «پیادهرو ملک عمومی است»، از برخورد قانونی با سد معبر اصناف و دستفروشیهای غیرمجاز با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد که چرخه بازیافت و پسماند نیز در سایت ۲۸ هکتاری ویژه در حال ساماندهی است.