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در بیست و یکمین جشنواره تعاونی های برتر کشور ، شرکت تعاونی ۳۳۵۹ پرورش ماهی سردآبی از شهرستان سرپل ذهاب به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در بیست و یکمین جشنواره تعاونی های برتر کشور همزمان با مراسم تجلیل از تعاونی های برتر کشاورزی در استان فارس، شرکت تعاونی ۳۳۵۹ پرورش ماهی سردآبی از شهرستان سرپل ذهاب به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب و مورد تقدیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
فرماندار سرپلذهاب با بیان اینکه موفقیت تعاونیهای فعال شهرستان نشاندهنده توانمندی نیروهای بومی و ظرفیت بالای منطقه است ، تصریح کرد: کسب عنوان پرافتخار «تعاونی برتر ملی» توسط شرکت تعاونی ۳۳۹۵ پرورش ماهی سراب مارال پاطاق، مایه مباهات و افتخار برای مردم شهرستان سرپلذهاب است.
رحیمی ادامه داد: این موفقیت ارزشمند، نتیجه تلاش ، همدلی ، مدیریت صحیح و استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود در بخش تولید و تعاون است و میتواند الگویی مناسب برای سایر تعاونیهای شهرستان و استان باشد.
وی همچنین از یوسف ویسی کنگربانی بهپاس کسب این عنوان ملی توسط شرکت تعاونی ۳۳۹۵ پرورش ماهی سراب مارال پاطاق، تجلیل و قدردانی بهعمل آمد.
فرماندار سرپلذهاب خاطرنشان کرد: حمایت از تعاونیها و فعالان این حوزه با جدیت دنبال میشود و مجموعه مدیریت شهرستان از برنامهها و اقدامات مؤثر در راستای توسعه بخش تعاون پشتیبانی خواهد کرد