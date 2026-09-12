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رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز دانشگاهی و ترور دانشمندان کشور، گفت: هدف قرار دادن دانشگاهها و دانشمندان بخشی از جنگ علیه قدرت علمی ایران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در یکصدمین اجلاس رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دانشگاههایی از جمله دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی از دانشمندان کشور نیز هدف ترور قرار گرفتند.
وی افزود: محدودیتهای علمی و آموزشی از جمله محدود کردن فرصتهای علمی و آزمونهای بینالمللی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است و نشان میدهد یکی از محورهای تقابل دشمن با جمهوری اسلامی، قدرت علمی ایران است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به روند تحولات تاریخی در جهان گفت: انقلاب اسلامی ایران یک «نه» به جریان مستمری بود که در تاریخ معاصر با شکلهای مختلف ادامه پیدا کرده و در قالبهایی مانند نظم نوین جهانی و ادبیات غربمحور مطرح شده است.
رستمی ادامه داد: در سالهای گذشته نظریههایی درباره پایان تاریخ و برتری یک الگوی خاص سیاسی و تمدنی مطرح شد و در ادامه نیز برخی نظریهها، تقابل تمدنها را به عنوان چارچوبی برای تحلیل تحولات جهان مطرح کردند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره «پیچ تاریخی» گفت: از دهه ۷۰ بارها درباره ورود جهان به یک پیچ تاریخی سخن گفته شده است؛ دورهای که پیش و پس از آن را میتوان دو دوره متفاوت در تاریخ تحولات جهان دانست.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به صدر اسلام افزود: همانگونه که بعثت پیامبر اسلام (ص) شرایط متفاوتی را در جهان آن روز ایجاد کرد و زمینه شکلگیری تمدنی جدید را فراهم کرد، تحولات امروز جهان نیز میتواند زمینهساز شکلگیری نظم و تمدنی متفاوت باشد.
رستمی گفت: تمدن اسلامی در دورهای طولانی، زمینه رشد دانش، فرهنگ و ادبیات را فراهم کرد و دانشمندانی مانند ابنسینا در چنین بستری ظهور کردند.