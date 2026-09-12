به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در مایوان، یک تعاونی موفق، توانسته در توسعه و رفاه ۱۰ تا ۱۱ روستای دیگر سهیم باشد.

این تعاونی با ۵ هزار و ۴۰۰ عضو، طی سال‌های فعالیت خود خدمات متنوعی را به مردم ارائه کرده و علاوه بر مایوان، روستا‌های اطراف را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

فروشگاه لوازم خانگی، خواربارفروشی، پمپ بنزین، فروش مبلمان و عرضه خوراک دام از جمله بخش‌های فعال این تعاونی است که بخشی از نیاز‌های روزمره و اقتصادی مردم منطقه را تأمین می‌کند.

همچنین صندوق تعاونی با ارائه تسهیلات به اعضا، در تأمین بخشی از نیاز‌های مالی آنان نقش دارد.

تعاونی روستایی مایوان با فعالیت در بخش‌های مختلف، زمینه اشتغال مستقیم ۹ نفر را فراهم کرده است.

گسترش خدمات به روستا‌های اطراف، تنوع فعالیت‌ها و برخورداری از هزاران عضو، این تعاونی را به یکی از مجموعه‌های اثرگذار در اقتصاد محلی تبدیل کرده است؛ مجموعه‌ای که پس از پنج دهه فعالیت، همچنان به ارائه خدمات و حمایت از اعضای خود ادامه می‌دهد.