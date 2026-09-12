تداوم وزش باد و گرد و غبار در نواحی شرقی خراسان جنوبی

تداوم وزش باد و گرد و غبار در نواحی شرقی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، امروز و امشب در برخی مناطق استان، وزش تندباد‌های لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

لطفی افزود: در مناطق بادخیز استان، به‌ویژه نواحی مرز شرقی، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

به گفته کارشناس هواشناسی استان، دمای هوا امروز یک تا دو درجه کاهش می‌یابد و از فردا شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

لطفی همچنین از افزایش نسبی دما در روز‌های یکشنبه و دوشنبه خبر داد و گفت: در این روز‌ها دمای هوا در بیشتر مناطق استان گرم‌تر خواهد شد.

در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس، خنک‌ترین و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۳ درجه، گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

در مرکز استان نیز دمای هوا در این مدت بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.