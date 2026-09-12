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کارشناس هواشناسی استان قزوین از ادامه گذر متناوب امواج جوی در سه روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: در سه روز آینده، گذر متناوب امواج از سطح منطقه ادامه خواهد داشت و افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر، بهویژه در ارتفاعات، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد که گاهی با وزش بادهای لحظهای شدید همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، وضعیت جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و تغییرات دمایی محسوسی پیشبینی نمیشود.