رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت:با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت و جایگاه نیروی انسانی در پیشرفت کشور، بر ضرورت توجه همزمان به عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تقویت نقش مدارس در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در گردهمایی معاونان امور مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت و جایگاه نیروی انسانی در پیشرفت کشور، بر ضرورت توجه همزمان به عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تقویت نقش مدارس در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای معلم و دانش‌آموز و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه غیردولتی شجره طیبه میناب و همچنین شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، اظهار کرد: شرایط کشور شرایطی استثنایی است و همه باید کمک کنیم تا در این مقطع، موفقیت‌ها و پیروزی‌های کشور در عرصه‌های مختلف افزایش پیدا کند.

عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت؛ دو کلیدواژه اساسی نظام تعلیم و تربیت

محمودزاده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش گفت: دو کلیدواژه اساسی که در نظام تعلیم و تربیت مورد تأکید قرار گرفته، عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است.

وی افزود: ریاست محترم جمهوری نیز بر این دو موضوع تأکید داشته‌اند و در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بستری برای توجه جدی‌تر به آموزش و پرورش فراهم شده است؛ بنابراین وظیفه همه ما در نظام تعلیم و تربیت نسبت به این موضوع سنگین‌تر شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر امروز در حوزه سخت‌افزاری، از جمله فضا، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و همچنین در حوزه نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی با مشکلاتی مواجه هستیم، باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع این کاستی‌ها اقدام کنیم.

آینده جوامع در آیینه مدارس شکل می‌گیرد

محمودزاده با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در فرآیند توسعه اظهار کرد: در همه دنیا بر تربیت نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه تأکید می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نیروی انسانی به عنوان عامل خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اینکه آینده جوامع را باید در آیینه مدرسه دید، برای همه ما روشن است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش باید یکی از مأموریت‌های کلیدی و اساسی حاکمیت باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تصریح کرد: خوشبختانه در دولت چهاردهم آموزش و پرورش در زمره اولویت‌ها قرار گرفته و موضوع عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش با جدیت دنبال می‌شود.

آموزش حضوری باید محور اصلی فعالیت مدارس باشد

محمودزاده در ادامه با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید و اجرای پروژه مهر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که در دوران کرونا و همچنین در سال گذشته در حوزه‌های آموزشی، پرورشی و فرهنگی به دانش‌آموزان وارد شد، تمهیدات و برنامه ریزی ها بر این است که آموزش و پرورش و مدارس به شکل حضوری فعالیت کنند.

محمودزاده افزود: بخشی از فرآیند تربیت در کلاس درس و از طریق ارتباط چهره‌به‌چهره دانش‌آموز با معلم و همچنین تعامل با همسالان شکل می‌گیرد و به همین دلیل حضور دانش‌آموز در مدرسه اهمیت بسیار زیادی دارد.

۲.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با ارائه آماری از وضعیت مدارس غیردولتی گفت: حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که حدود یک‌ونیم میلیون نفر از آنها در دوره ابتدایی، حدود ۳۰۰ هزار نفر در متوسطه اول و بخشی نیز در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هستند.

وی افزود: در حوزه فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته‌ایم و این موضوع با رویکرد‌های موجود در حاکمیت و دولت و همچنین تأکیدات برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد.

ظرفیت مدارس سما برای پیوند آموزش با مهارت و اشتغال

محمودزاده با اشاره به ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: رهبر شهید بار‌ها بر توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، کاردانش و مهارت‌آموزی تأکید کرده‌اند و این موضوع باید از مرحله آموزش تا اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد ظرفیت مدارس سما برای ورود جدی‌تر به این حوزه بسیار بالاست. سما سابقه فعالیت در دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای و ارائه آموزش‌های منتهی به مدارک کاردانی را داشته و این ظرفیت می‌تواند با تبدیل برخی از این مراکز به هنرستان‌های متناسب با زیست‌بوم استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

۱۴۵ هزار دانش‌آموز در مدارس سما تحصیل می‌کنند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۷۰ مدرسه سما با حدود ۱۴۵ هزار دانش‌آموز فعالیت می‌کنند. این مدارس به دلیل دسترسی به دانشگاه آزاد اسلامی، استادان، منابع علمی و امکانات موجود در دانشگاه، از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند.

محمودزاده تصریح کرد: مدرسه آینده باید دارای معلم توانمند، دانش‌آموز فکور، فناوری‌های هوشمند، مدیران توانمند و نظام مدیریتی مبتنی بر کیفیت و شواهد باشد و همه این عناصر باید در چارچوب حکمرانی مدرسه آینده مورد توجه قرار گیرند.

ضرورت حضور پررنگ‌تر مدارس سما در المپیاد‌ها و رقابت‌های علمی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت حضور مدارس سما در شاخص‌های علمی و رقابت‌های دانش‌آموزی گفت: در برخی شاخص‌ها، مدارس سما با حضور جدی می‌توانند رتبه‌های قابل توجهی کسب کنند و لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در المپیاد‌های علمی، مدارس غیردولتی عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. برای نمونه، در برخی رشته‌های ریاضی و فیزیک، از میان مدال‌آوران طلای کشور، سهم قابل توجهی مربوط به مدارس غیردولتی بوده است.

محمودزاده ادامه داد: باید مدارس سما نیز برای حضور مؤثرتر در این عرصه‌ها برنامه‌ریزی کنند و ظرفیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را در این مسیر به کار بگیرند.

ایجاد دبیرخانه‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت آموزشی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از تشکیل دبیرخانه‌های تخصصی در استان‌ها خبر داد و گفت: برای پیگیری برنامه‌های مختلف، دبیرخانه‌های تخصصی در استان‌ها تشکیل شده است. دبیرخانه کیفیت آموزشی در تهران، المپیاد‌ها و هوش مصنوعی در اصفهان، تربیت بدنی در مازندران و حوزه پرورشی و فرهنگی در خراسان رضوی مستقر شده‌اند.

وی افزود: پایش، رصد، سنجش و ارائه برنامه‌ها از طریق این دبیرخانه‌ها دنبال می‌شود و هدف این است که یک حرکت جمعی و منسجم در کشور برای ارتقای کیفیت مدارس شکل بگیرد.

پروژه مهر و ارتقای پایداری فعالیت‌های آموزشی و پرورشی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی همه بخش‌ها برای بسترسازی مناسب در جهت بازگشایی مدارس، تصریح کرد: در آستانه فصل رویش علم و دانش، اجرای «پروژه مهر» به عنوان نقشه راهی برای آغاز یک سال تحصیلی درخشان و پویا در دستور کار قرار دارد. اقتدار علمی کشور، ستون فقرات پیشرفت در عرصه‌های ملی، سیاسی و اقتصادی است؛ از این رو، حفظ پیوستگی فعالیت‌های آموزشی، راهبردی‌ترین اقدام برای تضمین آینده کشور است.

وی در ادامه با تبیین جایگاه راهبردی مدرسه در جامعه، تأکید کرد که مدرسه باید به عنوان پایدارترین نهاد اجتماعی، آخرین مجموعه‌ای باشد که از فعالیت‌های حضوری فاصله می‌گیرد و همواره نخستین کانون برای از سرگیری فعالیت‌ها و پیشران تحرک اجتماعی محسوب شود.

تعالی تربیتی؛ محور فعالیت‌های هم‌افزا در محیط مدرسه

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود ، بر اهمیت توسعه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی به عنوان اولویتی کلیدی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ارزش‌های هویتی و اصیل جامعه، اظهار داشت: مدرسه نه تنها نسبت به فضای فرهنگی جامعه بی‌تفاوت نیست، بلکه باید به عنوان کانون اصلی فرهنگ‌سازی، برنامه‌های ایجابی و آموزشی متناسبی را برای دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها طراحی و اجرا کند.

بر این اساس، رویکرد نظام آموزشی و پرورشی بر این است که با طراحی برنامه‌های هدفمند و فرهنگ‌ساز، محیط مدرسه به فضایی سرشار از نشاط تربیتی و تعمیق ارزش‌های اخلاقی تبدیل شود تا دانش‌آموزان در بستری هم‌راستا با هویت ملی و دینی رشد یابند.

بازآفرینی مرجعیت معلم در تراز جامعه تمدن‌ساز

محمودزاده در ادامه با اشاره به جایگاه تاثیرگذار معلم عنوان کرد: تربیت نسلی پویا نیازمند تقویت جایگاه مرجعیت معلم در جامعه است. در همین راستا، تقویت پیوند میان خانواده، مدرسه و رسانه، به عنوان اضلاع اصلی تربیت، مورد تأکید است.

وی ادامه داد : این نگاهِ راهبردی بر آن است که معلم به عنوان رکن رکین نظام تعلیم و تربیت، بتواند با ایفای نقش مؤثر خود در کنار سایر نهادهای اجتماعی، فرآیند تربیت دانش‌آموزان را به سوی قله‌های موفقیت هدایت کند. طراحی برنامه‌های حمایتی برای ارتقای جایگاه معلم و همراهی خانواده‌ها با سیاست‌های فرهنگی مدرسه، گامی عملی در راستای تقویت فرهنگ اصیل در محیط‌های آموزشی و پرورشی است که از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت می‌باشد .

هویت ملی و اسلامی باید در فضای مدارس تقویت شود

محمودزاده با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس گفت: موضوع آذین‌بندی مدارس در آستانه سال تحصیلی اهمیت دارد؛ چراکه هفته دفاع مقدس و روز پرچم در همین ایام قرار دارند و باید از ظرفیت مدرسه برای تقویت هویت ملی و اسلامی استفاده شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی فضای مدارس برای آغاز سال تحصیلی، گفت: مدارس باید به گونه‌ای آراسته و آماده شوند که هر فردی با عبور از مقابل آن‌ها، با محیطی بانشاط، پویا و برخوردار از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در مسیر تقویت هویت ملی و اسلامی مواجه شود.

احمد محمودزاده افزود: فضای مدرسه تنها یک محیط آموزشی نیست، بلکه بستری اثرگذار برای تربیت، هویت‌بخشی و پرورش نسل آینده کشور به شمار می‌رود؛ از این رو، لازم است مدیران مدارس در چارچوب برنامه‌های پروژه مهر، به آماده‌سازی همه‌جانبه فضای آموزشی توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: آذین‌بندی مناسب مدارس، نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران، فضاسازی فرهنگی و شاداب‌سازی محیط مدرسه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ایجاد نشاط، امید و انگیزه در دانش‌آموزان و خانواده‌ها مؤثر باشد. همچنین نصب تصاویر امام راحل(ره)، تصویر رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب ، در کنار بهره‌گیری از جلوه‌های بصری متناسب با هویت ملی و اسلامی، باید با دقت و در شأن محیط‌های آموزشی و پرورشی انجام شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: مدرسه باید از نخستین روز بازگشایی، پیام‌آور علم، امید، نشاط و آینده‌سازی باشد. بنابراین، شاداب‌سازی فضای مدارس و ایجاد محیطی زیبا، منظم و الهام‌بخش، قسمتی از برنامه تربیتی مدارس و مراکز غیردولتی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه حضور پرنشاط دانش‌آموزان و آغاز شکوهمند سال تحصیلی را فراهم کند.