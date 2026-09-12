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سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قم از ثبت بیش از ۱۵۰ هزار تماس با اورژانس ۱۱۵ و انجام ۵۸ هزار و ۶۶۳ مأموریت از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد پرورش مسعود، سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آمار عملکرد اورژانس ۱۱۵ قم افزود: در این مدت کارشناسان اورژانس به ۴۹ هزار و ۸۸ مددجو خدمات ارائه کردند که از این تعداد، ۲۳ هزار و ۳۲۴ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: ۲۵ هزار و ۷۶۴ نفر نیز پس از دریافت خدمات فوریتی در محل حادثه درمان شدند و نیازی به انتقال به مراکز درمانی نداشتند.
سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به حجم بالای حوادث ترافیکی در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۵۸۴ مأموریت مربوط به تصادفات در قم انجام شده است.
پرورش مسعود همچنین از انجام پنج هزار و ۲۰۳ مأموریت توسط موتورلانسها خبر داد و افزود: استفاده از موتورلانسها نقش قابل توجهی در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه و ارائه سریع خدمات فوریتی دارد.
وی گفت: در این مدت ۲۰ مأموریت اورژانس هوایی و ۱۵ مأموریت نیز با استفاده از اتوبوس آمبولانس در استان قم انجام شده است.
وی افزود: پایگاههای شاهد، جمهوری، امام حسین (ع)، پانزده خرداد، غدیر، خازنی و خوشرو با ثبت بیش از ۲ هزار مأموریت، بیشترین تعداد مأموریتها را در میان پایگاههای اورژانس استان به خود اختصاص دادهاند.
سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: فعالیت اورژانس هوایی قم که به دلیل جنگ رمضان متوقف شده بود، از ۲۰ اردیبهشت امسال مجدداً از سر گرفته شده است.