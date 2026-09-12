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مسابقات کیوروگی انتخابی ورود به اردوی تیم تکواندو جوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی با حضور ۶۵ ورزشکار از ۹ شهرستان استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این رقابتها تکواندوکاران تبریزی با کسب سه مدال طلا، چهار نقره و هفت برنز در صدر جدول مدالآوران شهرستانی قرار گرفتند. این رقابتها در خانه تکواندوی استان و با مشارکت باشگاه شهرداری تبریز و همکاری تربیت بدنی شهرداری منطقه چهار برگزار شد.
در این مسابقات ورزشکارانی از شهرستانهای تبریز، بستانآباد، هشترود، شبستر، مراغه، بناب، آذرشهر، سراب و ملکان در رده سنی جوانان و بزرگسالان و در سطح کمربند مشکی به رقابت پرداختند.
در وزن نخست این مسابقات، ابوالفضل طلوعی از تبریز به مقام قهرمانی رسید، مهدی نجفیآذر دیگر تکواندوکار تبریزی دوم شد و محمد اسلامی از تبریز و صدرا پایوند از سراب به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در وزن دوم، امیر قوامی از ملکان قهرمان شد، فرهاد گوهری از هشترود به مدال نقره رسید و ائلشن ناصری و عرفان موسیپور از تبریز به طور مشترک سوم شدند.
در وزن سوم، امیرحسین مولوی از هشترود عنوان نخست را کسب کرد، ابوالفضل حقیقت از تبریز دوم شد و سعید عبدی از تبریز و مهدی غلامی از بستانآباد به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در وزن چهارم، فرزاد عبادزاده از تبریز قهرمان شد، سیدامین زراعتپسند از شبستر در جایگاه دوم قرار گرفت و سبحان شیخعلینژاد از بستانآباد و امیرعلی حقیقت از تبریز سوم شدند.
در وزن پنجم نیز علی عادل از تبریز به مدال طلا دست یافت، امیرمحمد تیری از شبستر دوم شد و مهدی محمدی از مراغه و محمدرضا پیشیار از بناب به صورت مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
در وزن ششم، عبدالله بابازاده از بستانآباد قهرمان شد، علیرضا غفاری از تبریز به مدال نقره رسید و مجتبی عابدی از تبریز و علی درست از آذرشهر مشترکاً سوم شدند.
در وزن هشتم نیز رضا عزیزیراد از بستانآباد عنوان نخست را به دست آورد، علی خوشسیما از تبریز دوم شد و مهدی محمودی از تبریز و علیرضا رستمیار از بناب به مدال برنز مشترک رسیدند.
بر اساس نتایج تیمی شهرستانها، تبریز با سه مدال طلا، چهار نقره و هفت برنز در صدر قرار گرفت و پس از آن بستانآباد با ۲ طلا و ۲ برنز، هشترود با یک طلا و یک نقره، ملکان با یک طلا، شبستر با ۲ نقره، بناب با ۲ برنز و شهرستانهای مراغه، آذرشهر و سراب هر کدام با یک مدال برنز قرار گرفتند.
در بخش معرفی برترینهای این رقابتها نیز رضا شاهی از مراغه به عنوان داور نمونه، فرشاد فروغیکیا از بستانآباد به عنوان کوچ نمونه، ابوالفضل طلوعی از تبریز به عنوان بازیکن نمونه و فرزاد عبادزاده از تبریز به عنوان بازیکن اخلاق انتخاب شدند.
این مسابقات با هدف شناسایی نفرات برتر و انتخاب تکواندوکاران مستعد برای ورود به اردوی تیم منتخب آذربایجان شرقی برگزار شد.