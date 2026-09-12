به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۸۴ رکابزن حضور دارند و نتایج این مرحله تور که به مسافت ۲۱۰.۸ کیلومتر از ولز مالاگا تا پنیاس بلانکاس برگزار شد به این شرح است:

۱- ادی دانبار از ایرلند - تیم پینارللو ۵:۰۰:۵۴ ساعت

۲- سانتیاگو بویتراگو از کلمبیا - ویکتوریوس ۱۴ ثانیه اختلاف

۳- توماس گلوگ از انگلیس - پینارللو ۲۳ ثانیه اختلاف

- در رده بندی کلی تور ووئلتای اسپانیا، انریک ماس از اسپانیا و تیم مووی استار با زمان مجموع ۶۵:۵۲:۰۳ ساعت همچنان پیشتاز است و پریموژ روگلیچ از اسلوونی و تیم بورا با ۱:۳۷ دقیقه اختلاف دوم و فلیکس گال از اتریش و تیم دکاتلون با ۳:۰۱ دقیقه اختلاف در رده سوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یوناس وینگه گارد از دانمارک قهرمان شد و ژائو آلمیدا از پرتغال و تام پیدکاک از انگلیس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور ووئلتای اسپانیا که یکی از سه تور معتبر جهان در کنار توردوفرانس و جیرودیتالیا می‌باشد و از سال ۱۹۳۵ تاسیس شد، روبرتو اراس از اسپانیا با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پریموژ روگلیچ از اسلوونی با ۴ قهرمانی و یک سومی در رده دوم قرار گرفت. تونی رومینگر از سوئیس، آلبرتو کونتادور از اسپانیا با ۳ قهرمانی سوم مشترک هستند.