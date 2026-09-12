مدیر جهادکشاورزی شهرستان مروست:برداشت گردو از باغ‌های شهرستان مروست، به‌ویژه در بخش ایثار، آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تن گردو از باغ‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا فلاحتی گفت: با فرارسیدن فصل برداشت گردو، باغداران بخش ایثار به ویژه روستای کرخنگان عملیات برداشت این محصول را آغاز کرده و باغ‌های گردوی این منطقه در روز‌های آینده شاهد اوج فعالیت خود خواهد بود. مدیر جهادکشاورزی شهرستان مروست اعلام کرد: سطح زیرکشت گردو در شهرستان مروست ۶۸۵ هکتار است که با توجه به متوسط عملکرد ۲ تن در هکتار، میزان تولید این محصول در شهرستان در سال جاری حدود یک‌هزار و ۳۷۰ تن برآورد می‌شود.

وی افزود: گردو از محصولات باغی مهم این شهرستان به شمار می‌رود و علاوه بر نقش آن در تأمین بخشی از نیاز بازار، سهم قابل توجهی در اقتصاد و درآمد باغداران منطقه دارد. به گفته این مقام مسئول، بخش ایثار به‌عنوان یکی از مناطق مهم تولید گردو در شهرستان مروست، در فصل برداشت شاهد حضور و فعالیت گسترده باغداران برای جمع‌آوری، فرآوری و عرضه این محصول است.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مروست با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت محصول، از باغداران خواست ضمن رعایت اصول فنی در زمان برداشت، نسبت به جمع‌آوری صحیح و سریع محصول، جداسازی و خشک‌کردن مناسب گردو و رعایت اصول بهداشتی در مراحل فرآوری و نگهداری توجه ویژه داشته باشند.