فرماندار مهران با تکذیب شایعه‌های منتشر شده درباره تعطیلی این گذرگاه مرزی، گفت: رفت و آمد زائران و فعالیت‌های تجاری در مرز مهران بدون وقفه و به صورت روان جریان دارد؛ به‌گونه‌ای که طی شبانه‌روزگذشته، ۱۷ هزار تردد در این مرز ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی اظهار کرد: هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود و خروج مسافران، زائران و یا جابه‌جایی کالا در این مرز وجود ندارد و اخبار منتشر شده مبنی بر تعطیلی آن، بی‌اساس است.

وی افزود: همه بخش‌های این گذرگاه مرزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

فرماندار مهران در ادامه تصریح کرد: این گذرگاه مرزی همچنان به عنوان یک مسیر امن و فعال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مرز مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب باختری ایلام و ۲۳۰ کیلومتری بغداد؛ مهم‌ترین و نزدیک‌ترین کانون بازرگانی و آمدوشد زائران کشور به پایتخت عراق و عتبات عالیات به شمار می‌رود.