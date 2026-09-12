نخستین نشست اتاق فکر تدوین سند ملی حکمرانی طب ایرانی با هدف بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه و با حضور جمعی از مسئولان ارشد، استادان برجسته و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نشست تخصصی که با دعوت از استادان دانشگاهی، مدیران نهاد‌های مرتبط با وزارتخانه‌های دخیل در سند ملی، رؤسای تشکل‌ها و سندیکا‌های صنفی، و همچنین پیشکسوتان عرصه طب سنتی تشکیل شد، گامی مهم برای ترسیم چشم‌انداز آینده حکمرانی در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی محسوب می‌شود.

در این نشست حسین رضایی‌زادهدبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در کنار رئیس مرکز طب ایرانی وزارت بهداشت، بر اهمیت هم‌افزایی برای تحقق اهداف ملی در این حوزه تأکید کردند.

در بخش نخست این نشست، وضعیت کنونی کشور در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی مورد واکاوی قرار گرفت و چالش‌های اسناد پیشین به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

مهدی یوسفی، استاد دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کشور و مجری تدوین سند جدید، با ارائه گزارشی جامع به تحلیل نقاط قوت و ضعف سند قبلی پرداخت.

وی با تبیین روند اجرایی‌سازی نگارش سند جدید، سیاست‌ها و رویکرد‌های نوینی را برای گنجاندن در اهداف راهبردی سند آتی پیشنهاد داد که مورد واکاوی حاضران قرار گرفت.

در ادامه این نشست، اعضای اتاق فکر با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، محور‌های کلیدی متعددی را برای ارتقای کیفی سند جدید پیشنهاد کردند. الگوبرداری از اسناد بین‌المللی کشور‌های پیشرو در این حوزه نظیر هند و چین، مردمی‌سازی شاخص‌های اجرایی، توجه ویژه به مقوله آموزش و پرهیز از مدرک‌گرایی در طب، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی سلامت از جمله مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین، توسعه زیرساخت‌های فناورانه همچون پالایشگاه‌های گیاهان دارویی و کاربرد هوش مصنوعی، ساماندهی بازار این حوزه، تولید اسناد دارویی و درمانی جدید، و مدیریت علمی عطاری‌ها و اصناف، به عنوان سرفصل‌های حیاتی در سند جدید مطرح شد. تدوین آمارنامه جامع گیاهان دارویی، ایجاد تکالیف مشخص و متناسب با مأموریت‌های هر دستگاه و وزارتخانه، چابک‌سازی و بازنگری در اعضای شورای ستاد، و همچنین ترمیم ساختار اجرایی و اصلاح سازوکار تخصیص بودجه، از دیگر مباحثی بود که حاضران بر ضرورت توجه به آنها برای تضمین کارآمدی سند ملی حکمرانی طب ایرانی تأکید کردند.

این نشست با هدف جمع‌بندی نظرات کارشناسی و حرکت به سوی نگارش سندی راهبردی و عملیاتی که بتواند ضمن رفع چالش‌های گذشته، افق روشنی را پیش روی حکمرانی طب ایرانی ترسیم کند، به کار خود ادامه داد.