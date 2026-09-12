مردم شهرستان‌های استان تهران در صد و نود و پنجمین شب از تجمعات ایستادگی، پیروزی‌های اخیر محور مقاومت در یمن را نقطه عطفی در تغییر معادلات قدرت در جهان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردمان شهرستان‌های استان تهران در حالی شب ۱۹۵ تجمعات ایستادگی را پشت سر گذاشتند که تحولات جاری در جبهه‌های یمن، سرفصلی تازه از معادلات قدرت را پیش روی جهانیان گشوده است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات تأکید کردند که پیروزی‌های اخیر مقاومت در یمن ثابت کرد هیچ حمایت خارجی و قدرت نظامی، توان مقابله با اراده ملتی را که به نصرت الهی ایمان دارد، نخواهد داشت.