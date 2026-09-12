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مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به نقش نیروگاههای برقآبی در کنترل پیک مصرف گفت: نیروگاههای برقآبی کشور امسال ۶۰ درصد بیشتر از پارسال تولید داشتهاند و ۱۷ درصد ظرفیت برق مورد نیاز شبکه را در اختیار قرار دادهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کامگار، در آیین بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهی برقآبی چمشیر و رودبار لرستان، با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای برقآبی گفت: این نیروگاهها به علت استفاده نکردن از سوختهای فسیلی، اهمیت ویژهای در تأمین برق کشور دارند.
وی افزود: نیروگاههای ساخته شده تاکنون بیش از ۴۱ میلیارد دلار منافع از محل صرفهجویی و ذخیره سوخت فسیلی برای کشور ایجاد کردهاند.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت : یکی دیگر از اهداف توسعه نیروگاههای برقآبی، استفاده از ظرفیت سدها برای گردشگری است که بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
کامگار با اشاره به نقش نیروگاههای برقآبی در تأمین برق کشور افزود: امسال نیروگاههای برقآبی نقش مؤثری در کنترل پیک مصرف داشتند و ۱۷ درصد ظرفیت برق به شبکه تزریق شد و میزان تولید این نیروگاهها نیز در مقایسه با پارسال ۶۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: هم اکنون ۴ هزار و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه برقآبی در کشور در حال ساخت است و برخی طرحها نیز در مرحله مطالعه قرار دارند. همچنین در مجموع حدود ۹ هزار مگاوات ظرفیت برقآبی در چشمانداز اجرای کشور قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به اقدامات انجامشده برای شتاببخشی به توسعه نیروگاههای برقآبی گفت: جلسه مشترکی برای توسعه این نیروگاهها برگزار و مصوباتی نیز تصویب و ابلاغ شد تا زمینه اجرای عملیاتی آنها و سرعتگرفتن روند توسعه فراهم شود.
کامگار همچنین از برنامهریزی برای حضور بخش خصوصی در توسعه نیروگاههای برقآبی خبر داد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود مسیر حضور این بخش تسهیل و تسریع شود.
وی افزود: نیروگاه گلپایگان، کانیسیب و گتوند به بخش خصوصی واگذار شدهاند.
در ادامه این مراسم، مجری طرحهای رودبار لرستان و چمشیر، با اشاره به شرایط اجرای طرح رودبار در دوره جنگ گفت: این نیروگاه در طول جنگ دو بار مورد تهدید قرار گرفت، اما معاون اجرایی و مسئول بهرهبرداری در محل سد حضور داشتند و کارکنان نیروگاه نیز با جانفشانی به فعالیت خود ادامه دادند.
هنربخش افزود: در زمان جنگ و هنگامی که واحد رودبار به مرحله پیشراهاندازی رسیده بود، پیمانکار چینی به دلیل شرایط جنگی ایران را ترک کرد.
وی با اشاره به نقش شرکت تعمیرات نیروگاهی در تکمیل طرح گفت: این شرکت که علاوه بر نیروگاههای حرارتی، توان فعالیت در نیروگاههای برقآبی را نیز دارد، عملیات تعمیرات نیروگاه رودبار را انجام داد و این اقدام به راهاندازی و افتتاح نیروگاه کمک کرد.
مجری طرحهای رودبار لرستان و چمشیر، تأکید کرد: در آینده نیز برای سایر سدها از ظرفیت شرکت تعمیرات نیروگاهی استفاده خواهد شد.
هنربخش در پایان ابراز امیدواری کرد مشکلات و موانع طرحهای فاینانسی هرچه سریعتر برطرف شود.