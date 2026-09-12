تیم خراسان رضوی در بخش زنان و مردان دومین دوره مسابقات کشوری باسای کیوکوشین کاراته به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نایب رییس سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته گفت: در بخش مسابقات کومیته تیمی بانوان پس از خراسان رضوی تیم فارس مقام دوم را کسب کرد و خراسان شمالی در جایگاه سوم قرار گرفت.

زهرا روشنایی ادامه داد: در بخش کاتای تیمی بانوان نیز تیم خراسان رضوی مقام نخست را به دست آورد. تیم فارس به مقام دوم رسید و تهران مقام سوم را کسب کرد.

وی اظهار کرد: در بخش کومیته تیمی مردان هم تیم خراسان رضوی مقام نخست را کسب کرد. آذربایجان غربی دوم و خراسان شمالی سوم شدندو در بخش کاتا تیمی نیز پس از خراسان رضوی، تیم‌های آذربایجان غربی و تهران به مقام دوم و سوم سوم رسیدند.

روشنایی بیان کرد: در دومین دوره مسابقات کشوری باسای در ۲ بخش بانوان و آقایان در مجموع ۶۹۵ ورزشکار حضور داشتند که از این تعداد ۲۸۰ نفر در بخش مردان و ۴۱۵ نفر در بخش بانوان به رقابت پرداختند.

نایب رییس سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته افزود: مسابقات بانوان ۱۹ شهریورماه و مسابقات مردان دیروز جمعه در سالن ورزشی مهران مشهد برگزار شد.