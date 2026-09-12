شبکه رادیویی فرهنگ در روز‌های آتی، با تمرکز بر پاسداشت هویت ملی و گرامیداشت چهره‌های ماندگار هنری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای مخاطبان خود تهیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ در راستای تبیین نقش زبان و ادبیات در حفظ هویت ملی، برنامه «ققنوس» را با رویکردی تازه روانه آنتن می‌کند.

این برنامه که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ به صورت زنده پخش می‌شود، تلاش دارد میان حکمت متون کلاسیک و چالش‌های انسان معاصر در عصر دیجیتال پیوند برقرار کند.

این برنامه ، ادبیات را نه یک موزه، بلکه میراثی زنده می‌بیند که می‌تواند در مسیر هویت‌سازی و ایجاد پیوند میان گذشته و امروز نقش‌آفرینی کند.

تمرکز این برنامه بر معرفی آثار برتر، نقد منصفانه ادبیات معاصر و پاسداشت جایگاه زبان فارسی به عنوان شناسنامه ایرانیان است.

همچنین، رادیو فرهنگ به مناسبت روز ملی سینما، در برنامه «مستند فرهنگ»، به مرور زندگی و آثار ماندگار استاد عزت‌الله انتظامی، از چهره‌های برجسته و عزت‌بخش سینمای ایران می‌پردازد.

این مستند رادیویی که با تهیه‌کنندگی و نویسندگی فریده گودرزی تهیه شده است، شنبه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸:۰۰ از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

در این برنامه، کارنامه هنری زنده‌یاد انتظامی و نقش‌آفرینی‌های تأثیرگذار وی در آثار شاخصی همچون «گاو»، «اجاره‌نشین‌ها»، «خانه‌ام ابری است» و «روزی روزگاری» بازخوانی می‌شود تا یاد و خاطره این هنرمند فقید در میان مخاطبان زنده بماند.