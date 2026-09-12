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رئیس دانشگاه علم و صنعت، افزایش تابآوری، مرجعیت علمی، توانمندسازی اقتصادی و فناوری، بازسازی اجتماعی و تمدنی، کمک به سیاستگذاری و توسعه همکاریهای بینالمللی را از مهمترین مأموریتهای دانشگاهها در شرایط کنونی کشور برشمرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای دکتر محمود مهرداد شکریه امروز در افتتاحیه یکصدمین اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: دانشگاهها باید در حوزه تابآوری کشور در شاخههای مختلف علمی نقشآفرینی کنند و این موضوع نباید تنها به صنعت محدود شود.
وی، مرجعیت علمی و آگاهیبخشی به جامعه را دیگر وظیفه دانشگاهها دانست و افزود: در شرایطی که کشور با تهدید مواجه است، شایعات، اخبار نادرست و تحلیلهای اشتباه در شبکههای اجتماعی افزایش مییابد و دانشگاه باید با تکیه بر مرجعیت علمی خود به جامعه در تشخیص اطلاعات درست از نادرست کمک کند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت، توانمندسازی اقتصادی و فناوری را از دیگر مأموریتهای دانشگاهها عنوان کرد و گفت: تحریمها میتواند به پایههای اقتصادی کشور آسیب بزند و ارتباط فناوری کشور با جهان را محدود کند؛ بنابراین دانشگاهها باید در توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور نقش داشته باشند.
شکریه با اشاره به نقش دانشگاهها در توسعه فناوریهای دفاعی اظهار کرد: دانشگاهها در طول سالهای گذشته در حوزه فناوریهای دفاعی از جمله موشک، پهپاد و زیردریایی نقش داشتهاند و بخشی از توانمندیهای کشور در این حوزه با مشارکت دانشگاهها شکل گرفته است.
وی، بازسازی اجتماعی و تمدنی را چهارمین مأموریت دانشگاهها دانست و گفت: تقویت سرمایه اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و افزایش اعتماد مردم به نهاد دانشگاه از وظایف مهم دانشگاههاست.
رئیس دانشگاه علم و صنعت همچنین بر نقش دانشگاهها در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی تأکید کرد و افزود: نهادهای مختلف کشور میتوانند از ظرفیت اندیشکدههای دانشگاهی برای ارائه طرح و دریافت مشاورههای تخصصی استفاده کنند.
شکریه، توسعه همکاریهای بینالمللی و دیپلماسی علمی را از دیگر وظایف دانشگاهها عنوان کرد و گفت: دانشگاهها باید ارتباط خود را با محیطهای علمی بینالمللی حفظ و با کشورهایی مانند چین و روسیه همکاریهای علمی و فناوری را توسعه دهند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران تأکید کرد: در صورت توجه به این مأموریتها، دانشگاهها میتوانند به یکی از محورهای اصلی نقشآفرینی در کشور در حوزههای علمی، فناوری، اجتماعی، سیاستگذاری و بینالمللی تبدیل شوند.