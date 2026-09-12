به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین گروه تیم اعزامی کشورمان به بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا در امان اردن، عصر دیروز در میان استقبال مسئولان فدراسیون، پیشکسوتان، مربیان و خانواده‌ها وارد تهران شد.

این گروه شامل اعضای تیم‌های نوجوانان و جوانان دختر و پسر و همچنین داوران اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها بود.

مسعود رهنما رئیس، محسن آشوری دبیرکل فدراسیون، سیدشهرام هروی مدیر فنی تیم ملی، فاطمه بغلانی‌پور، سرمربی تیم‌های ملی کاتا بانوان، نسر سلطانی، مربی تیم ملی نوجوانان، گودرز کمانگیر، علیرضا کتیرایی، ابوالقاسم پایدار، عقیل بردیده و جمعی دیگر از مسئولان فدراسیون و استان در مراسم استقبال از ملی‌پوشان حضور داشتند.

تیم ملی کاراته کشورمان در بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا با کسب ۳۱ مدال ۱۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

دومین گروه تیم ملی کشورمان نیز عصر امروز وارد میهن اسلامی می‌شود.