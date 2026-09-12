عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تجمعات شبانه همدان گفت: ملت ایران با وجود فشار‌های اقتصادی، سیاسی و مشکلات ناشی از جنگ، با ایستادگی خود، اجازه ندادند دشمن به اهدافش برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آقامحمدی در تجمعات شبانه مردم همدان در شهرک شهید مدنی و در صد و نود و پنجمین شب تجمعات، با اشاره به سابقه اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان از ابتدای انقلاب با تشکیل گروه‌های تروریستی، ترور شخصیت‌هایی همچون شهیدان مدنی، دستغیب، اشرفی اصفهانی و صدوقی و شهادت ۱۷ هزار نفر از مردم و همچنین انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت ۷۲ نفر از مسئولان کشور، تلاش کردند نظام را از میان بردارند.

او تاکید کرد: همین جریان‌ها امروز نیز با حمایت و تسلیح دشمنان دوباره برای مقابله با ملت ایران به میدان آمده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و مذاکرات جمهوری اسلامی گفت: ایران در جریان مذاکرات تلاش کرد از ادامه درگیری جلوگیری شود، اما دشمن در میانه مذاکرات دست به جنایت زد و رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان، فرماندهان، دانشمندان و خانواده‌های آنان را هدف قرار داد.

آقامحمدی، تجمعات مردم را نشانه یک قیام عمومی برای ایستادگی در برابر دشمن دانست و گفت: مردم با وجود گرانی و مشکلات اقتصادی اعلام کردند سختی‌ها را تحمل می‌کنند، به شرط اینکه رزمندگان از نبرد خود دست نکشند و آن را به طور کامل انجام دهند.

او با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در جریان جنگ افزود: متخصصانی از نقاط مختلف کشور با تخصص‌های گوناگون از فیزیک و شیمی تا هواشناسی، اقتصاد و مدیریت در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با امکانات محدود، ابتکاراتی ارائه کردند که حتی ارزیابی‌های دشمن را با شگفتی مواجه کرد.

آقامحمدی در پایان با اشاره به تلاش آمریکا برای جلب همکاری کشور‌های مختلف در منطقه و شرق آسیا گفت: آنچه امروز در میدان دیده می‌شود، نشان‌دهنده تغییر معادلات قدرت است و استقامت ملت ایران، پشتوانه اصلی رزمندگان برای مقابله با دشمن و خنثی کردن نقشه‌های آن است.