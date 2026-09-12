۶۶ مدرسه در ۱۵ شهرستان و منطقه مازندران بر اثر بارندگی اخیر خسارت دیدند و بازسازی و زیباسازی این مدارس برای آماده‌سازی پیش از آغاز سال تحصیلی در حال پیگیری است.

خسارت بارندگی به ۶۶ مدرسه در مازندران/ بازسازی مدارس آسیب‌دیده تا اول مهر

خسارت بارندگی به ۶۶ مدرسه در مازندران/ بازسازی مدارس آسیب‌دیده تا اول مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از خسارت بارندگی هفته گذشته به ۶۶ مدرسه در ۱۵ شهرستان و منطقه استان خبر داد.

کلبادی‌نژاد گفت: میزان خسارت واردشده به مدارس متفاوت بوده و برخی مدارس خسارت جزئی و برخی خسارت بیشتری دیده‌اند.

وی افزود: استاندار مازندران با حضور میدانی در مدارس آسیب‌دیده از نزدیک وضعیت این مراکز را بررسی و دستور حمایت و پیگیری برای رفع مشکلات صادر کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش نیز در شورای آموزش و پرورش، دستور پیگیری موضوع از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس را صادر کرده است.

کلبادی‌نژاد افزود: با توجه به اینکه همه مدارس تحت پوشش بیمه هستند، اقدامات بیمه‌ای نیز برای جبران خسارت‌ها در حال پیگیری است.

وی گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این است که در روز‌های باقی‌مانده، مدارس آسیب‌دیده بازسازی و زیباسازی شوند تا دانش‌آموزان بتوانند با آرامش در آغاز سال تحصیلی در این مدارس حاضر شوند.