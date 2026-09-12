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۳۵ دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی در اردبیل شناسایی و با هماهنگی مراجع ذیصلاح و عوامل انتظامی کشف و محل مربوطه مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل،اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و صیانت از شبکه برق، تعداد ۳۵ دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی در استان اردبیل شناسایی و با هماهنگی مراجع ذیصلاح و عوامل انتظامی کشف و محل مربوطه پلمب شد.
وی همچنین گفت: این مزرعه غیرمجاز با استفاده از انشعاب برق غیرمجاز و بهصورت مستقیم و پیش از کنتور، اقدام به تأمین برق مورد نیاز دستگاههای استخراج رمزارز کرده بود و در فرآیند بازرسی، دستکاری در تجهیزات اندازهگیری نیز شناسایی شد و توان مصرفی دستگاههای مکشوفه در مجموع حدود ۱۲۲ کیلووات برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود: این مورد با همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی، نیروهای شرکت توزیع نیروی برق با همراهی عوامل انتظامی و آگاهی در محل حاضر شدند و نسبت به کشف تجهیزات و پلمب محل اقدام کردند.
عبدالهیان در پایان تأکید کرد: استفاده غیرمجاز و خارج از ضوابط از شبکه برق، علاوه بر افزایش بار و ایجاد فشار مضاعف بر تأسیسات، میتواند موجب بروز اختلال و کاهش پایداری شبکه شود و حقوق سایر مشترکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد از شهروندان خواسته میشود در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.