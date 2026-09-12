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مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آبان ماه تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: این تمدید مهلت، با هدف تسهیل امور مؤدیان و فراهمسازی فرصت بیشتر برای انجام تکالیف قانونی آنان صورت گرفته است.
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محمود رضا سماواتی افزود: مؤدیان میتوانند با استفاده از این فرصت، اظهارنامه مالیات بر درآمد یا فرم مالیات مقطوع خود را به موقع ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند تا از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در انجام تکالیف قانونی جلوگیری شود.
آخرین مهلت ارائه اضهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ۳۱ شهریور است.