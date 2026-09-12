مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز از برگزاری نشست ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش با محوریت تقویت نماز جماعت و ارتقای دینداری دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،پیمانفر در نشستی که در دفتر امام جمعه مهریز برگزار شد، گفت: این نشست با هدف تقویت همکاری‌های حوزه، آموزش و پرورش در زمینه مسائل فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان برگزار شد. وی افزود: یکی از محور‌های اصلی این نشست، موضوع نماز مدارس و اقامه نماز جماعت دانش‌آموزی بود و در این زمینه مصوبات خوبی به تصویب رسید که امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانش‌آموزان در مدارس، اجرایی شود.

پیمانفر، ارتقای دینداری و تقویت تربیت دینی دانش‌آموزان را از مهم‌ترین اهداف این مصوبات عنوان کرد و گفت: همکاری بیشتر روحانیون و مدارس می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و نماز جماعت مدارس را فراهم کند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی امام جمعه مهریز نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش مدرسه در شکل‌گیری شخصیت و باور‌های دینی نسل آینده، گفت: نماز باید در مدارس به یک فرهنگ و رفتار نهادینه در میان دانش‌آموزان تبدیل شود.

وی افزود: برای تقویت ارتباط دانش‌آموزان با مسجد، نماز و معارف دینی، باید از ظرفیت روحانیون، معلمان، خانواده‌ها و تشکل‌های دانش‌آموزی به صورت هماهنگ استفاده کرد و برنامه‌های فرهنگی نیز متناسب با نیاز و علاقه نسل نوجوان طراحی شود.

امام جمعه مهریز همچنین بر استمرار همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش و اجرای عملی مصوبات این نشست از ابتدای سال تحصیلی تأکید کرد.