پس از سال‌ها توقف و بلاتکلیفی، رویای دیرینه فعالان اقتصادی و مرزنشینان پیرانشهر برای احداث بازارچه مشترک مرزی رنگ واقعیت گرفت. با مصوبه کارگروه مرزی شورای تأمین آذربایجان‌غربی و توافق با اقلیم کردستان عراق، عملیات اجرایی این بازارچه کلید خورد؛ پروژه‌ای که قرار است با ساماندهی مبادلات تجاری، محرک اصلی رونق معیشت در مرز‌های غربی استان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، احیای بازارچه مرزی پیرانشهر که سال‌ها به دلیل موانع اداری و اجرایی در کما به سر می‌برد، سرانجام با دستور مقام عالی استان و پیگیری‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی وارد فاز عملیاتی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی، با اعلام این خبر گفت: احداث بازارچه مشترک مرزی تمرچین - حاج‌عمران، نه تنها یک طرح عمرانی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و معیشت مرزنشینان است که در کارگروه مرزی شورای تأمین استان به تصویب نهایی رسیده است.

مهدی حداد، با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مسئولان اقلیم کردستان عراق تأکید کرد: طرح جامع این پروژه بر ایجاد غرفه‌های اختصاصی در هر دو سوی مرز متمرکز است تا مبادلات تجاری از حالت سنتی و پراکنده خارج شده و در قالب یک ساختار منظم و استاندارد انجام شود.

این بازارچه که دارای مصوبه هیئت وزیران است، در سال‌های گذشته به دلایل مختلف متوقف شده بود که امسال با اراده مدیریتی جدید، احیای آن در اولویت کاری استان قرار گرفت.

یکی از ویژگی‌های مهم تصمیم‌گیری جدید استان برای این طرح، تأکید بر زمان‌بندی کوتاه» است.

معاون استاندار با تعیین تیم رصد و پایش ویژه برای این پروژه، افزود: برای جلوگیری از هرگونه وقفه و رفع موانع اجرایی در طول مسیر، تیم‌های نظارتی موظف شده‌اند به صورت هفتگی گزارش پیشرفت طرح را ارائه دهند.

راه‌اندازی بازارچه تمرچین - حاج‌عمران می‌تواند نقطه عطفی برای شهرستان پیرانشهر باشد. در حالی که سال‌هاست بحث ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی مطرح است، تکمیل این زیرساخت می‌تواند ضمن جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی تجاری، به بهبود معیشت مرزنشینان و افزایش حجم مبادلات کالا با کشور‌های همسایه کمک شایانی کند.

انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این بازارچه، شاهد کاهش هزینه‌های مبادلات مرزی و ایجاد بستری امن برای تجار و بازرگانان در این گذرگاه استراتژیک باشیم.