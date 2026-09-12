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سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به شهرستان لامرد، رخدادهای اخیر در این منطقه را جنایتی علیه ملت ایران و انسانیت توصیف و بر لزوم ثبت دقیق ابعاد این فاجعه برای جلوگیری از تکرار آن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به شهرستان لامرد، رخدادهای اخیر در این منطقه را جنایتی علیه ملت ایران و انسانیت توصیف و بر لزوم ثبت دقیق ابعاد این فاجعه برای جلوگیری از تکرار آن تأکید کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی هدف از این سفر را مستندسازی و ثبت ابعاد جنایت رخداده در لامرد اعلام کرد.
وی با بیان اینکه این فاجعه در دو بخش قابل بررسی است، تصریح کرد: هدف قرار دادن تعمدی غیرنظامیان، بهویژه کودکان و استفاده از سلاحهای ممنوعه که در لامرد همچون سلاح کشتار جمعی آزمایش شد، از محورهای اصلی است که باید با دقت ثبت و ضبط شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به اینکه لامرد نقطه پایانی چنین جنایاتی نخواهد بود، افزود: همه ما مسئول نشان دادن عمق این فاجعه برای پیشگیری از تکرار آن هستیم؛ این هدف محقق نمیشود مگر اینکه با مطالبهگری عمومی و جهانی، از وقوع چنین اقداماتی جلوگیری کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از اماکن جنایت های رخ داده در لامرد بازدید کرد.