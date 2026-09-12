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والدین دانش آموزان در آبادان و خرمشهر برای تکمیل فرایند ثبتنام در مدرسه و ثبت سفارش کتابهای درسی سریعتر اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از تمامی دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان پایههای ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم، درخواست میکند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام در مدرسه و ثبت سفارش کتابهای درسی خود اقدام کنند.
مدیر آموزش و پرورش آبادان با بیان اینکه ۹۵ درصد دانش آموزان در آبادان تاکنون ثبت نام کردهاند و ۹۷ درصد هم فرایند کتابهای درسی را ثبت کردهاند تاکید کرد: لازم است تعداد باقی مانده هر چه سریعتر برای تکمیل فرایند نام نویسی اقدام کنند.
مجید درویشی خاطر نشان کرد: بهمنظور فراهمسازی شرایط لازم برای تحویل بهموقع کتابهای درسی و توزیع آنها همزمان با آغاز سال تحصیلی، ضروری است خانوادههای گرامی و دانشآموزانی که تاکنون ثبتنام خود را نهایی نکردهاند، در اولین فرصت نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام در مدرسه اقدام و پس از قطعیشدن ثبتنام، سفارش کتابهای درسی خود را در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت کنند.
فاطمه فاطمی نیا مدیر آموزش و پرورش خرمشهر هم با تاکید بر تکمیل نام نویسی دانش آموزان در این شهرستان خاطر نشان کرد: تلاش کردیم دانش آموزان هر چه سریعتر نام نویسی و فرایند ثبت کتاب های درسی را تکمیل کنند تا هیچ دانش آموزی از تحصیل بازنماند.
بر این اساس، انتظار میرود دانشآموزان پایههای ورودی، شامل اول ابتدایی، هفتم و دهم در تمامی شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش، در اسرع وقت مراحل پیشثبتنام را از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir انجام داده و سپس با مراجعه به مدرسه، نسبت به ثبتنام قطعی اقدام کنند.
امکان ثبت سفارش کتابهای درسی این گروه از دانشآموزان، پس از نهاییشدن ثبتنام و درج اطلاعات آنان در سامانههای مربوطه، فراهم خواهد شد. از اینرو، تسریع در انجام مراحل ثبتنام میتواند نقش مؤثری در ثبت سفارش و تحویل به موقع کتابهای درسی داشته باشد.
خانوادههای گرامی میتوانند پس از نهاییشدن ثبتنام دانشآموز در مدرسه، برای ثبت سفارش کتابهای درسی از طریق درگاههای زیر اقدام کنند:
• پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir
• پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir
• سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir
حدود ۶۱ هزار دانشآموز در مدارس شهرستان آبادان و ۴۳ هزار دانش آموز در شهرستان خرمشهر سال تحصیلی جدید قرار است در کلاس های درس حاضر شوند.
ناصر علیفر مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر برگزاری حضوری مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: همه نواحی آموزشی خوزستان در حال تدارک شرایط لازم برای حضور دانشآموزان در مدارس هستیم.