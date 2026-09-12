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پیشرفته‌ترین روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌های گوارشی در کشور

تشخیص و درمان بیماری‌های گوارشی در ایران همرده با کشور‌های اروپایی است. به گفته رئیس انجمن اندوسکوپی‌های گوارشی، با اندوسکوپی‌های پیشرفته نیاز به جراحی در درمان سرطان کاهش یافته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۰۹:۳۹
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برچسب ها: اندوسکوپی ، تشخیص و درمان سرطان ، پیشرفت علمی کشور
 