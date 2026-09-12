تشخیص و درمان بیماری‌های گوارشی در ایران همرده با کشور‌های اروپایی است. به گفته رئیس انجمن اندوسکوپی‌های گوارشی، با اندوسکوپی‌های پیشرفته نیاز به جراحی در درمان سرطان کاهش یافته است.