به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: تیم دانش‌آموزی دختران دادرس (دانش‌آموز آماده در روز‌های سخت) آموزشگاه شاهد قدسیان، با اقتدار بر سکوی نخست مسابقات استانی ایستاد و جواز حضور در مرحله کشوری این رقابت‌ها را کسب کرد.

اسماعیل شاه بیکی،در پایان ضمن تشکر از همکاری و تعامل مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، با تبریک کسب این عنوان ارزشمند به مردم نیشابور ، اعضای تیم دختران دادرس، مربیان و خانواده‌های گرامی آنها، برای این قهرمانان جوان در مسیر رسیدن به مقام‌های بالاتر در مسابقات کشوری، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.