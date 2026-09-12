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در چهاردهمین دوره از مسابقات دادرس که به میزبانی شهر مقدس مشهد برگزار شد؛ تیم دادرس دختران جمعیت هلال احمر نیشابور قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: تیم دانشآموزی دختران دادرس (دانشآموز آماده در روزهای سخت) آموزشگاه شاهد قدسیان، با اقتدار بر سکوی نخست مسابقات استانی ایستاد و جواز حضور در مرحله کشوری این رقابتها را کسب کرد.
اسماعیل شاه بیکی،در پایان ضمن تشکر از همکاری و تعامل مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، با تبریک کسب این عنوان ارزشمند به مردم نیشابور ، اعضای تیم دختران دادرس، مربیان و خانوادههای گرامی آنها، برای این قهرمانان جوان در مسیر رسیدن به مقامهای بالاتر در مسابقات کشوری، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.