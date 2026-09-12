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مردم کهگیلویه و بویراحمد در یکصد و نود و پنجمین شب متوالی، با برپایی خیزش حماسی در خیابان ها، ضمن اقامه نماز استغاثه، بر خونخواهی امام شهید و بیعت ناگسستنی با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در این آیین پرشور که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، جوانان غیور زاگرسنشین و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، حاضران دوشادوش یکدیگر نماز معنوی استغاثه به قطب عالم امکان، حضرت صاحبالزمان (عج)، را اقامه و نصرت نهایی رزمندگان اسلام را مسئلت کردند.
شرکتکنندگان در این گردهمایی با اهتزاز پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، با صدور پیامی قاطع به محور استکبار، بر تداوم حضور میدانی تا تحقق انتقام قطعی و فروپاشی کامل هژمونی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا تأکید کردند.