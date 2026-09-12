به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران مجموعاً ۱۲ هزار و ۸۵۴ تن هیدروکربوری در بازار فیزیکی عرضه خواهد شد که از این میزان، ۸ هزار و ۴۶۴ تن در رینگ داخلی و ۴ هزار و ۳۹۱ تن در رینگ بین‌الملل عرضه خواهد شد.

همچنین در بازار برق، مجموع عرضه ۷۸۶ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۴ کیلووات‌ساعت خواهد بود که شامل ۷۴۶ میلیون و ۲۸۰ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی و ۴۰ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۴۰ کیلووات‌ساعت برق آزاد است. برای برق سبز عرضه‌ای انجام نخواهد شد.