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در عرضههای روزانه بورس انرژی ایران امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۲ هزار و ۸۵۴ تن هیدروکربوری در بازار فیزیکی عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در عرضههای روزانه بورس انرژی ایران مجموعاً ۱۲ هزار و ۸۵۴ تن هیدروکربوری در بازار فیزیکی عرضه خواهد شد که از این میزان، ۸ هزار و ۴۶۴ تن در رینگ داخلی و ۴ هزار و ۳۹۱ تن در رینگ بینالملل عرضه خواهد شد.
همچنین در بازار برق، مجموع عرضه ۷۸۶ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۴ کیلوواتساعت خواهد بود که شامل ۷۴۶ میلیون و ۲۸۰ هزار کیلوواتساعت برق عادی و ۴۰ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۴۰ کیلوواتساعت برق آزاد است. برای برق سبز عرضهای انجام نخواهد شد.