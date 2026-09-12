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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از ارسال قریب به ۲۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر هزار و یک روایت خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی آریان گفت: پوستر جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر هزار و یک روایت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی و پس از آن فراخوان جشنواره منتشر و در سایت انجمن سینمای جوانان ایران قرار گرفت.
وی افزود: استقبال هنرمندان از این جشنواره مطلوب بوده و تا پایان مردادماه قریب به ۲۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسانشمالی ادامه داد: با توجه به استقبال صورت گرفته و به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای هنرمندان و علاقهمندان، مهلت ارسال آثار به جشنواره تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
آریان با اشاره به آمار آثار ارسالشده به دبیرخانه جشنواره یادآور شد: از مجموع حدود ۲۵۰ اثر ارسال شده، ۲۰۵ اثر توسط آقایان و ۴۵ اثر از سوی بانوان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی تاکید کرد: جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» با هدف توجه به ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و هنری روستاها و جامعه عشایری و همچنین حمایت از هنرمندان فعال در حوزه فیلم کوتاه و عکاسی برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسانشمالی با اشاره به رویکرد جدید در مستندسازی از بافتهای بومی، از تبدیل شدن این جشنواره به یک رویداد بینالمللی در سال آینده خبر داد و گفت: اختتامیه جشنواره نیز با هدف معرفی آثار برتر و توجه بیشتر به ظرفیتهای فرهنگی و هنری مناطق روستایی و عشایری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فرآیند مستندسازی بر پایه مناطق روستایی و عشایری خراسانشمالی آغاز شده است، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، ثبت دقیق و هنرمندانه میراث زنده و فرهنگ غنی مناطق بومی است و امیدواریم در مراسم اختتامیه شاهد نمایش بهترین آثار باشیم.
آریان با اشاره به ظرفیتهای بالای این جشنواره عنوان کرد: با توجه به استقبال مثبت و حضور آثاری از کشورهای همسایه از جمله افغانستان و ترکمنستان در دوره امسال، تصمیم بر آن است که در سال آینده جشنواره «هزار و یک روایت» در سطح بینالمللی برگزار شود تا فرهنگ و هنر مناطق روستایی و عشایری خراسانشمالی بیش از پیش معرفی شود.
جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» با محوریت روایت زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیتها و جلوههای مختلف زندگی روستایی و عشایری، ۳۰ مهرماه امسال در خراسانشمالی برگزار میشود.