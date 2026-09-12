تیم اصفهان در سومین دوره از مسابقات کورن هول قهرمانی کشور که به میزبانی شهر سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها با حضور ۱۹ تیم از ۱۹ استان کشور برگزار شد و تیم اصفهان همچون دوره نخست این مسابقات بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم اصفهان بعد از سرگروهی در دوره مقدماتی در مرحله نیمه نهایی با شکست تیم خوزستان به دیدار نهایی رسید و در این مرحله هم تیم قزوین را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رقابت‌ها شیرین نصر از شهر اصفهان و زهرا جهانگرد از جرقویه بازیکنان تیم اصفهان بودند.